Adana'da 'uzman çavuş' dehşeti: Önce eşini ve çocuğunu, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı!
Adana'da uzman çavuş Cengiz D., önce boşanma aşamasındaki eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla rehin alıp, ardından kaçarak bir mağazaya girip, çalışanları da rehin aldı. Tabancasını başına dayayıp, kaçmaya çalışan Cengiz D., yakalanıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı’nda, uzman çavuş olduğu öğrenilen Cengiz D., 24 Aralık Cumartesi öğleden sonra boşanma aşamasında olduğuFerdağ D. ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla rehin aldı.
1 SAAT SONRA BIRAKTI
Olayı gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Polislerin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonucu Cengiz D., rehineleri bırakarak kaçtı.
TABANCAYLA BEBEK GİYİM MAĞAZASINA GİRDİ
Bulvar üzerinde elindeki tabancasıyla tehditler savuran Cengiz D., bu sefer de bebek giyim mağazasına girip müşteri ve çalışanları rehin aldı. Polis ekiplerinin mağaza etrafını sardığını gören Cengiz D., silahı başına dayayarak mağazadan kaçmaya çalıştı.
Ekipler, Cengiz D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Cengiz D., sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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