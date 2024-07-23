Adana'da uzun süredir aranan 2 hükümlü yakalandı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:17

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:17

Adana İl Jandarma Komutanlığı Yumurtalık ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda birçok suçtan uzun bir süredir aranan 19 ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.



Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

