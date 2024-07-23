Adana'da uzun süredir aranan 2 hükümlü yakalandı
Adana'da uzun süredir 7 ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Yumurtalık ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon sonucunda birçok suçtan uzun bir süredir aranan 19 ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- MHP’nin gündeminde ne var?
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- Karpuz hasadı için geri sayım
- CHP'den Özel-Esad görüşmesine ilişkin açıklama