Adana'da uzun süredir aranan 2 hükümlü yakalandı

Adana'da uzun süredir 7 ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:17
Adana'da uzun süredir aranan 2 hükümlü yakalandı
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Adana İl Jandarma Komutanlığı Yumurtalık ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda birçok suçtan uzun bir süredir aranan 19 ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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