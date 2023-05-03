Adana'da vahşet! Aile bireylerine saldırdı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Adana'da bir kişi eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü, kayınbabası ve engelli kayınbiraderini de ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adana'da, tartıştığı eşini ve kayınvalidesini öldürüp kayınbabası ve engelli kayınbiraderini yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde, M.Ö.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle karısı İptahal Baba, kaynanası İnayet Hellah ve kayınbabası Abdo Baba ile tartıştı.
Tartışma sırasında M.Ö.D. yanındaki bıçakla eşini, kaynanasını, kayınbabasını ve engelli olduğu belirtilen kayınbiraderi Yahya Baba'yı bıçakla boğazından yaraladı.
M.Ö.D. olay yerinden kaçarken, yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, İnayet Hellah'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan İptahal Baba, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Engelli kayınbiraderin ve kayınbabanın durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Ö.D'yi gözaltına aldı.
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