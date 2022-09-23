Adana'da yağış sonrası heyelan: Mahalle yolu kapandı
Adana'da sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelanla iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karahan ile Köprücük mahallerini birbirini bağlayan yolda, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Ulaşıma kapanan yolda Büyükşehir ve Aladağ belediyelerine ait ekipler, iş makinesiyle yolda çalışma başlattı.
Bölgeye giden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, heyelan nedeniyle Kışlak, Gökçeköy ve Kızıldam mahallerine de geçişlerin yapılamadığı kırsal kesimdeki yolun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları inceledi.
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