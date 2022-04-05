Adana'da yakalanmıştı: IŞİD'e yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

05 Nisan 2022 Salı, 12:25

Adana'da daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in propaganda fotoğrafları ile görüntülerinde yer alan 7 örgüt üyesinin kentte olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere 31 Mart'ta eş zamanlı baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, Suriyeli uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

SURİYE'DE YARALANMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ebu H., Ali Cuma T. (41), Ömer T. (29) ile Mahir Muhammed H.'nin (44), propaganda fotoğrafları ortaya çıktı. Suriye'deki çatışmalarda sağ bacağından yaralanan ve bastonla yürüyen Hüseyin Ebu H.'nin, örgütün 'Yemekhane sorumlusu' olduğu belirlendi. Ebu H.'nin, örgütün yöneticileriyle zaman zaman bir araya geldiği ve El Kaide'den ayrılıp, IŞİD'e katılanlar için ziyafet düzenlediği tespit edildi

'BEN DEĞİLİM' DEDİ

Görüntülerde yer alan aldığı Ali Cuma T. de ifadesinde, kendisine zorla kamuflaj giydirildiğini ve fotoğrafının çekildiğini iddia etti. Örgüt üyesinin yanında silahlı fotoğrafı olduğu belirlenen Ömer T. ise söz konusu kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Ebu H., Ali Cuma T.’nin, Ömer T. ile Mahir Muhammed H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.