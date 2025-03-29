Adana'da yangın faciası: 2 çocuk can verdi!

Adana'da iki katlı müstakil evde çıkan yangında zihinsel engelli Doğukan Gölge (6) ve kuzeni Can Kurtuluş Nacakçı (5) yaşamını yitirdi.

Adana'da yangın faciası: 2 çocuk can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 23:30

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Yalçın Gölge'ye ait iki katlı müstakil evin üst katında çıktı.

Zihinsel engelli olan Doğukan Gölge ve kuzeni Can Kurtuluş Nacakçı, iddiaya göre, aile üyelerinin evin avlusunda oturduğu sırada üst kata çıktı.

Çocuklar üst katta olduğu sırada, evden alevlerin yükseldiğini gören aile üyeleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin üst katını saran alevlere müdahale edip, yangını söndürdü.

Evdeki kontrolde Doğukan Gölge ve Can Kurtuluş Nacakçı'nın cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede, dumandan boğuldukları belirlenen talihsiz çocukların cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adana #Yangın #Çocuk

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