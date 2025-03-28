Esenler'de otobüs yangını!
Esenler'de şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Esenler'de bir şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Otobüs emniyet şeridinde durdurularak içindeki yolcular boşaltılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler: #Esenler #yolcu otobüsü #otobüs #Yangın
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