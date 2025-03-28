Esenler'de otobüs yangını!

Esenler'de şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Esenler'de otobüs yangını!
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DHA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 18:58

Esenler'de bir şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Otobüs emniyet şeridinde durdurularak içindeki yolcular boşaltılırken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

 


Etiketler: #Esenler #yolcu otobüsü #otobüs #Yangın

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