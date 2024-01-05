Adana'da yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama

Adana'da yılbaşı gecesi park halindeki otomobilde Muhammed Öztek'in (28) yaşamını yitirdiği, babası Nihat Öztalum’un (51) ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:09
Adana'da yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama
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Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde, 31 Aralık 2023'te saat 23.30 sıralarında, evlerinin önünde park halindeki otomobilde Muhammed Öztek, bir süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum ile sohbet ederken, araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Çevredekiler, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlunu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muhammed Öztek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Nihat Öztalum'un ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muhammed Öztek'in, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen akrabaları Ö.Ç., Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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