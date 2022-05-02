Adana'da yurttaş otomobilini sahile çekip yaktı: Söndürmeyin
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Çevredekilerin yardım talebi de otomobil sahibi tarafından "Otomobilimi söndürmeyin" diyerek reddedildi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobiline benzin döküp ateşe verdi.
İddiaya göre, Yumurtalık ilçesine arkadaşıyla gezmeye gelen Ö.F.T., saat 13.30 sıralarında 33 AVB 203 plakalı otomobilini Kıyıkent Sitesi plajının önüne sürdü ve denize 5 metre kala otomobiline benzin dökerek ateşe verdi.
Otomobil bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin yardım talebi de otomobil sahibi tarafından "Otomobilimi söndürmeyin" diyerek reddedildi. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.
Söndürme çalışmalarının ardından, otomobilin demir yığınına döndüğü görüldü.
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