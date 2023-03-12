Adana'daki depremin ardından Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, uyardı: 'Yerin depreme duyarlılığı aşırı'

Adana'da dün 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Ercan, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Ercan, "Çukurova’da yerin depreme duyarlılığı aşırı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:46
Adana'daki depremin ardından Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, uyardı: 'Yerin depreme duyarlılığı aşırı'
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Adana'da dün 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 29 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adana ve ilçelerinden hafif şekilde hissedildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çukurova’da yerin depreme duyarlılığı aşırı" diyerek uyarıda bulundu.

Ercan paylaşımında, "Adana ilinin deprem çekincesi M7,0’dır. Adana içinde depremler M6,4’ü geçmiyor, 1500 yıldır suskun. Ceyhan’dan geçen kırık devingen; kabaca 50 yılda bir M6,4 üretiyor. M7,0 üreten Kozan ile Karataş 900 yıldır suskun. Çukurova’da yerin depreme duyarlılığı aşırı. Yapılara bakılmalı" dedi.

"Mersin deprem bakımından güvenlidir" diyen Ercan, "Ancak komşu Adana’da olabilecek M6-M7 arasındaki depremler Mersin’deki kötü yapılaşmaları, özellikle deniz kıyısında duvar gibi dikilen çok katlıları etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Ercan'ın payalaşımı şöyle:

"Mersin deprem bakımından güvenlidir. Ancak komşu Adana’da olabilecek M6-M7 arasındaki depremler Mersin’deki kötü yapılaşmaları, özellikle deniz kıyısında duvar gibi dikilen çok katlıları etkileyebilir. Deprem, kötü yerde, kural dışı yapılan hiç bir kötü yapıyı bağışlamaz."


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