Adana'daki dev yolsuzluk Meclis gündeminde
Adana’da Milli Eğitim Müdürü ve yardımcılarının devleti yaklaşık 60 milyon lira zarara uğratması Meclis gündemine taşındı.
CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Adana’da Milli Eğitim Müdürü ve yardımcılarının da içinde bulunduğu, Adana Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonu yazılı soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdı.
Yaklaşık 200 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve kadrolu yardımcıları Kazım Baran ve Mustafa Yaylacı da ani bir kararla görevden alınmış, devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığı ifade edilmişti.
Orhan Sümer konuyla ilgili şunları ifade etti:
“Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Adana’ da İl Milli Eğitim Müdürü’nün ve Yardımcılarının içinde bulunduğu çete devleti 60 Milyon lira soyuyor, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çıt çıkmıyor. Artık tuz kokmuş.
200’den fazla kişinin göz altına alındığı, il milli eğitim müdürü ve yardımcılarının içinde olduğu 8 kişinin tutuklandığı, 52 kişi için daha tutuklama talebinin istendiği yerde Hakim “örgüt yok, birey suç” kararıyla tutuklamaları gerçekleştiriyor. 200 kişinin şüpheli olduğu bürokratların, kamudan ihale alanların olduğu yerde nasıl örgütlü suç olmaz. 4 tane öğrenci yan yana yürüdüğü zaman örgütlü suçlardan işlem yapanlar suçun Bakanlıktaki önemli kişilere ulaşmasının önüne mi geçmek istiyor. Bu soruşturma mutlaka titizlikle ve şeffaflıkla yürütülerek, sonuna kadar gidilmelidir.
DEVLETİN TÜM KURUMLARINDA YOLSUZLUK VAR
Bir önceki Milli Eğitim Bakanı, Bakanlıkta cemaat yapılanması arttı iddiası ile istifa ediyor, Sayıştay Raporu Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili atamalarda usulsüzlük var tespitinde bulunuyor. Üzerinden çok geçmeden Adana’da yolsuzluklar ortaya çıkıyor. Aslında sadece Sayıştay Raporları baz alındığında devletin tüm kurumlarında yolsuzluk olduğu tespit edilebilir. AKP İktidarı millete hizmet etmeyi, yandaşına hizmet etmeyle karıştırdığı için kurumların yapısı bozuldu."
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