Adanalı kebapçılardan destek yağdı: 'Zeydan Karalar Adana'dır!'

Tutuklanarak Silivri’ye gönderilen ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a toplumun her kesiminden destek yağıyor.

İşyerlerine Zeydan Karalar’ın Adana kebabı yaparken çekilmiş fotoğraflarını asan esnaf; halktan, kendilerinden biri olarak gördükleri ve seçtikleri belediye başkanlarının yeniden aralarına dönmesi yönündeki isteklerini dile getiriyor.

"ADANA'YA HİZMET ETMESİNE İZİN VERİLMELİ"

Ortaokul yıllarında çıraklığını yaptığı kebapçılık mesleğini, Adana gastronomisinin tanıtımı için her fırsatta icra eden Zeydan Karalar’ın Adana’nın yetiştirdiği önemli insanlardan biri olduğunu belirten çok sayıda kebapçı ve kasap, Karalar'ın yanında olduklarını vurguladı.

Zeydan Karalar’ın bir an önce görevine dönmesi gerektiğini belirten kebapçı esnafı, Adana’ya yapacağı hizmetlerin ve projelerin hayata geçirilmesine izin verilmesi gerektiğini, onu en kısa sürede aralarında görmek istediklerini ifade etti.

Karalar’ın halkın içinden, işçilikten geldiğini ve büyükle büyük, küçükle küçük olabilen, kişiliği mütevazi, yaptıkları büyük bir siyasetçi olduğunu anlatan esnaf, halkın iradesiyle seçilen başkanlarının görevine iade edilmesini istediklerini söyledi.

"BAŞKANIM SİZ OLMADAN KEBABIN TADI YOK"

Kebapçı esnafı, "Başkanım siz olmadan kebabın tadı yok. Sizi özledik ve en kısa sürede aramıza bekliyoruz" diyerek hasretin son bulması çağrısı yaptı.

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan da Zeydan Karalar’ın özgürlüğüne kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Arslan, şunları söyledi:

"Başkanımız gençliğinde bizim mesleğimize de hizmet etmiş bir insan. Esnaf ahlakını, meslek terbiyesini almış biridir Ekinliklerimizde bizi yalnız bırakmaz, katkı sağlar.

Büyük bir şevkle, tempoyla Adana’ya hizmet ediyorken tutsak edilip görevinden uzaklaştırılması, esnaf olarak, vatandaş olarak bizleri çok üzmüştür. Ülke genelinde milyonlarca insanın oylarını kazanmış insanların tutsak edilmesi bizleri üzüyor.

Başkanımızı istiyoruz, isnat edilen suçlamaları başkanımıza kondurmuyoruz, ihtimal bile vermiyoruz. Başkanımızın görevinin başına geçerek aynı şevkle hepimize hizmet etmesini bekliyoruz."