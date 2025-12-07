Adanalılar belediye başkanlarına sahip çıktı: 'Adana öksüz kaldı'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 04:00:00
Mehmet Aka
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluğunun 150. gününde, Taş Bina önünde 10 bini aşkın yurttaş bir araya geldi. CHP Adana İl Başkanlığı’nın düzenlediği mitingde, Karalar’ın serbest bırakılması ve göreve iadesi talep edildi. Eşi Nuray Karalar, Adanalıların desteğine teşekkür ederken duygusal anlar yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının 150. gününde, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde toplanan 10 bini aşkın Adanalı, Karalar’ın serbest bırakılması ve göreve iadesi talebinde bulundu.

CHP Adana İl Başkanlığı tarafından organize edilen mitingde eşi Nuray Karalar, Zeydan Karalar’ı yalnız bırakmayan Adanalılara teşekkür etti.

Karalar, zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu konuşmasında Zeydan başkanın Adanalılarla her zaman gurur duyduğunu belirterek “Adana’mız şu anda öksüz ama az kaldı, gelecek. Sabırla bekliyoruz o günleri” ifadelerini kullandı.

