Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Adana’nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08:34’de meydana geldi.
Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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