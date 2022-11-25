Adana’ya sezonun ilk karı yağdı

25 Kasım 2022 Cuma, 12:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün akşam saatlerinde turuncu kod ile şiddetli sağanak yağış uyarısı verildiği Adana’da yüksek kesimlere sezonun ilk karı yağdı.

İlçelerde de sağanak yağış etkili olurken, Feke'ye bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nin 1800 rakımlı Yedigöz Yaylası'nda tarlalar ve yayla evleri beyaza büründü.

O anları görüntüleyen yurttaşlar, “Adana’da sezonun ilk karı” diyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.