Adana’ya sezonun ilk karı yağdı
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nde yurttaşlar güne kar yağışı ile birlikte uyandı. Adana’da sezonun ilk karı, 1800 rakımlı Yedigöz Yaylası'na yağdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün akşam saatlerinde turuncu kod ile şiddetli sağanak yağış uyarısı verildiği Adana’da yüksek kesimlere sezonun ilk karı yağdı.
İlçelerde de sağanak yağış etkili olurken, Feke'ye bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nin 1800 rakımlı Yedigöz Yaylası'nda tarlalar ve yayla evleri beyaza büründü.
O anları görüntüleyen yurttaşlar, “Adana’da sezonun ilk karı” diyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- 'Sonra her şey değişti'
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- O hastanenin şüpheli sicili
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- Sözleşmeli personele kadro! Tarih verildi
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'