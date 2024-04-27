Adaylar ve sınav görevlileri metroları ücretsiz kullanabilecek

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:19

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:19

Metro İstanbul,bugün Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/4) ve yarın yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) sınavlarına giren adayların sınava giriş belgelerini göstermek koşuluyla metro hatlarını ücretsiz kullanabileceğini duyurdu. Ayrıca sınav görevlileri de ücretsiz kullanımdan faydalanacak.





Metro İstanbul sosyal medya hesabından ''27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/4) ve 28 Nisan Pazar günü yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) sınav giriş ve görev belgelerini gösteren aday ve sınav görevlileri sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar hatlarımızdan ücretsiz olarak yararlanabilecektir'' açıklamasını yaptı.