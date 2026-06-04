Adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim demişti... Muhittin Böcek'in yeni ifadesindeki 'itiraflar' gündem oldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dördüncü kez ifade verdi.

Muhittin Böcek, yerel seçim döneminde partiden bir destek almadığını, toplamda 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL değerlerinde harcama yaptığını ileri sürdü.

FERDİ ZEYREK İDDİASI

Böcek, ifadesinde CHP lideri Özgür Özel’in talebi ile yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’e bizzat 950 bin Euro teslim ettiğini iddia etti.

''BİR KURUŞ PARA VERDİYSEM ŞEREFSİZİM'' DEMİŞTİ

Muhittin Böcek'in 2 ay içinde verdiği ifadelerdeki çelişki sosyal medya gündem oldu.

Böcek 2 Nisan'da verdiği ifadede yerel seçimlerle ilgili "6 kez adaylık süreci yaşadım. Adaylık için bir kuruş para verdiysem şerefsizim" ifadelerini kullanmıştı.

4 Haziran'da yeni ifade veren Böcek "Yerel seçim döneminde adaylık için toplamda 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL değerlerinde harcama yaptım" sözleriyle ödeme yaptığını iddia etti.