ADD Babaeski Şubesi, Zafer'in 100. yılında halka Nutuk okuyor
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Babaeski Şubesi, Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle çeşitli yörelerde halka Nutuk okuma etkinlikleri düzenledi.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Babaeski Şube Başkanı Binnur Güdücüler, Zafer Bayramı'nda işçileri, kadınları, erkekleri, çocukları, herkesi Nutuk okumaya çağırdıklarını belirterek, "Nutuk bizim ulusal kılavuz kitabımızdır" dedi.
ADD Babaeski Şubesi'nin Nutuk okuma programı şöyle:
- 22 Ağustos Pazartesi saat 11.00 Alpullu, 23 Ağustos Salı saat 11.00 Büyükmandıra, 24 Ağustos Çarşamba saat 11.00 Pehlivanköy, 25 Ağustos Perşembe saat 11.00 Karahalil, 26 Ağustos Cuma saat 11.00 Babaeski.
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