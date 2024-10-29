ADD Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü için açıklama: Akıl ve bilime dayalı büyük kararlılık

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

ADD’nin açıklamasında; “Emperyalistleri ve işbirlikçilerini denize döktükten sonra, muasır medeniyet seviyesini aşma hedefiyle ara vermeden mücadelelerine devam eden Mustafa Kemal Paşa ve Kemalist Devrimciler, henüz yolun başında Havza’da, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’da defalarca tanımladıkları yeni Türk devletinin adını 29 Ekim 1923 günü ilan ettiler: Türkiye Cumhuriyeti... Bu devlet, 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile ömrünü tamamlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı üzerinde akıl ve bilime dayalı bir planın kararlılık ve cesaretle uygulanmasıyla var edildi” denildi.

‘SELANİKLİ YETİMDEN DEVRİMCİ YARATTI’

Açıklamada Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında; “Vatanın kurtarıcısı ve devletin kurucusu Mustafa Kemal, ilk gençlik yıllarından itibaren adeta bir heykeltıraş gibi kendini yonta yonta Selanikli yoksul bir yetimden tarihin en büyük devrimcisini, düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği askeri strateji dehasını, dünyanın örnek aldığı saygın devlet adamını yarattı. Dünya, İslam ve Türk tarihini, büyük devrimlerin sosyokültürel arka planını ve sonuçlarını inceledi. 1789 Fransız İhtilali hakkında hemen bütün yazılanları okuyup Avrupa’ya ve Dünya’ya etkilerini inceledi. Rusya’nın 1917 Ekim Devrimi’ni neden ve sonuçlarıyla yakından izledi, dersler çıkardı. Tevfik Fikret’ten, Namık Kemal’den feyz aldı, Emile Durkheim’dan, Ziya Gökalp’ten öğrendi... Kendisini böyle yetiştiren büyük devrimci, emperyalist devletleri yenip zaferi kazanacağına öylesine inanıyor, ulusuna o denli güveniyordu ki Samsun’a çıkışından 50 gün sonra askerlikten istifa etmek ve ‘Bir ferd-i mücahit olarak’ yola devam etmek zorunda kaldığı günlerde, 7/8 Temmuz 1919 gecesi sabaha karşı Erzurum’da Mazhar Müfit Kansu’ya ‘Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır’ hedefini ilk madde olarak not ettirebiliyor, 23 Nisan 1920 günü açtığı Meclis’in millet egemenliğine dayanarak çalışacağını ilan edip 20 Ocak 1921’de yürürlüğe giren Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun birinci maddesi olarak belirlediği ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesini Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu duvarına silinmemek üzere yazdırabiliyordu” ifadeleri kullanıldı.

“Cumhuriyet daha ilan edilmeden sinsi ve açık bütün düşmanları sahnede yerlerini almışlardı” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Emperyalizmin, 300 yıldır acımasızca sömürdüğü petrol İslam coğrafyasında kötü örnek olacağını düşündüğü antiemperyalist ve tam bağımsız laik bir Cumhuriyetin kurulmasına da yaşamasına ve gelişmesine de tahammülü yoktu. Keza, yüzyıllardır sözde din adamı kisvesiyle hurafeler uydurup samimi dindar milyonları istismar ederek keselerini dolduran dinci yobaz asalak sürüsünün de en büyük korkusu Mustafa Kemal ve Cumhuriyetti. Bu şer güçler ittifak halinde Milli Mücadele döneminden başlayarak 100 yıldır neler yapmadılar, yapmıyorlar ki... Büyük Atatürk yapılanları ve yaptıklarını birkaç cümle ile şöyle anlatıyor 9 Mayıs 1935 günü CHP 4. kurultayı’nı açarken: ‘Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete (yeni toplum), yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler... İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi...’ Emperyalizm destekli karşıdevrim laik Cumhuriyeti Ortadoğu tipi bir din devletine dönüştürme gayretini sürdüredursun, biz temel ödevimizin Atatürk Cumhuriyetini yeniden kazanmak olduğunun farkındayız ve ulusumuzun ezici çoğunluğunun farkında olduğunu da görüyoruz. Ödevimizi elbette yapacağız. Cumhuriyetimizin 101. şeref yılı kutlu olsun”