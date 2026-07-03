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ADD’den kapalı tutulan Atatürk Müzesi için başvuru: ‘Mustafa Kemal Müzesi niye kapalı?’

ADD’den kapalı tutulan Atatürk Müzesi için başvuru: ‘Mustafa Kemal Müzesi niye kapalı?’

3.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Kültür Servisi
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ADD’den kapalı tutulan Atatürk Müzesi için başvuru: ‘Mustafa Kemal Müzesi niye kapalı?’

ADD Beşiktaş Şubesi, uzun süredir ziyarete kapalı olan Akaretler Mustafa Kemal Müzesi’nin neden açılmadığının açıklanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaptı.
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beşiktaş Şubesi, uzun süredir ziyarete kapalı bulunan Akaretler Mustafa Kemal Müzesi’nin durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulundu.

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Şube Başkanı A. İlhan Gülek imzasıyla CİMER üzerinden yapılan başvuruda, müzenin uzun süredir kapalı tutulma gerekçesi, bu konuda neden kamuoyuna açıklama yapılmadığı, binada restorasyon ya da yenileme çalışması bulunup bulunmadığı, müzenin içinin boşaltıldığı yönündeki iddiaların doğruluğu ve müzenin ne zaman yeniden açılmasının planlandığı soruldu.

ADD Beşiktaş Şubesi, sürecin Bakanlıktan gelecek yanıt doğrultusunda takip edileceğini bildirdi.

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