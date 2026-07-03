ADD’den kapalı tutulan Atatürk Müzesi için başvuru: ‘Mustafa Kemal Müzesi niye kapalı?’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beşiktaş Şubesi, uzun süredir ziyarete kapalı bulunan Akaretler Mustafa Kemal Müzesi’nin durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Şube Başkanı A. İlhan Gülek imzasıyla CİMER üzerinden yapılan başvuruda, müzenin uzun süredir kapalı tutulma gerekçesi, bu konuda neden kamuoyuna açıklama yapılmadığı, binada restorasyon ya da yenileme çalışması bulunup bulunmadığı, müzenin içinin boşaltıldığı yönündeki iddiaların doğruluğu ve müzenin ne zaman yeniden açılmasının planlandığı soruldu.

ADD Beşiktaş Şubesi, sürecin Bakanlıktan gelecek yanıt doğrultusunda takip edileceğini bildirdi.