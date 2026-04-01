ADD’den Yalçın’ın ‘narkoz’ sözüne tepki

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın “Türkiye 100 yıllık narkozdan çıkıyor” sözleri kamuoyunda tartışma yarattı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımı olduğu vurgulanarak Cumhuriyet değerlerini hedef alan söylemlere tepki gösterildi.

ADD tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin “100 yıllık narkoz” şeklinde nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Cumhuriyet’in bir “narkoz” değil, milletin esarete karşı verdiği mücadelenin sonucu olan büyük bir uyanış olduğu belirtilen açıklamada, Cumhuriyetin özgür yurttaşlık bilincini güçlendirdiği ve toplumsal dönüşümün temelini oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, Cumhuriyet sayesinde yurttaşların eşit haklara kavuştuğu, kadınların seçme ve seçilme hakkı elde ettiği ve eğitim ile hukuk sisteminin laik temeller üzerine kurulduğu vurgulanarak bu kazanımların yok sayılmasının millet iradesine yönelik bir tutum olduğu ifade edildi.