ADD Genel Başkanı Bozkurt, yeni çözüm sürecini değerlendirdi: ‘Sevr’in BOP adı altında tekrar planlanması’

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yayımlanan görüntülü mesajında yaptığı çağrının ardından aralarında KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın da bulunduğu 30 örgüt mensubu önceki gün düzenlenen törenle silahlarını yaktı. Dün partisinin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sürece ilişkin yeni yol haritasını anlattı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. “2002’de AKP iktidara geldiğinde PKK zaten bitmişti” diyen Bozkurt “Şu anda silah bırakıyor denilen PKK diye bir örgüt fiilen yok. Son üç yıldır kendini PYD’ye katmış bir PKK var. Bu süreç KCK’yi, PYD’yi, PÇDK’yi, PJAK’ı kapsamıyor” ifadelerini kullandı.

‘HANGİ KRİTİK EŞİK AŞILDI?’

Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın taleplerine yönelik konuşan Bozkurt, “Teröristbaşı ‘Türklerin ve Kürtlerin kurucu unsur olduğu yeni devlet kurulmalıdır. Demokratik bölgesel özerklik tanınmalıdır. Demokratik konfederalizm mutlak zorululuktur’ diyor. Yani açık açık ‘Üniter-ulus devlet olmayacak, laik cumhuriyetten vazgeçeceksiniz, 42 ve 66’ıncı maddeye unutucaksınız’ diyor. Tutanaklar da var ve buna rağmen süreç işliyor. Buradan ne anlamamız lazım? ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ‘Osmanlı düzenine dönün’ diyor. Biz niye kurtuluş savaşı verdik? Yetkililer, PYD’nin silahla donatıldığını söyledi. ABD, SDG dediği PYD-YPG’ye 130 milyon dolar daha destek vereceğini söylüyor. Neyi kutluyoruz biz? Hangi kritik eşik aşıldı? Bu süreç 105 yıl önce emperyalizmin dayatmalarıyla Sevr adı altında önümüze sürülen gerici ve bölücü planın BOP adı altında tekrar planlanmasıdır”

‘102 YILDIR BARIŞ İÇİNDE YAŞIYORUZ’

Bozkurt süreçle ilgili şu soruları yöneltti:

“102 yıldır barış içinde yaşıyoruz. Emperyalizmin bütün kışkırtmalarına rağmen bir Türk-Kürt iç savaşı, Alevi-Sünni çatışması yaratılabildi mi? Bu ülkenin bütün yurttaşları cumhuriyetin eşit sahibidir. Türk milleti ırk değil coğrafya ve kültür tanımıdır. Biz iç savaş mı yaşıyoruz da barış bekliyoruz. Demokrasi sorunumuz PKK var diye mi var? Bunlar silah bırakınca mı çözülecek bu sorun? Belediyelere başkanlarının gözaltına alınmasını PKK’mi sağlıyor da silah bırakınca demokrasi sorunu çözülecek?”