ADD'den CHP'ye mesaj: Atatürkçü düşünce yoluna girmeliler

Yayınlanma: 21.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP’nin seçimdeki yenilginin ardından bir değişime gitmesi gerektiğini söyledi. Bozkurt, “CHP bir an önce Atatürkçü düşünce sistemi yoluna girmeli” dedi.

ADD Genel Başkanı Bozkurt, CHP’nin kuruluş felsefesi ve antiemperyalist özüne odaklanması gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“CHP bir an önce başarısı kanıtlı, günümüzde de geçerli olduğu yaşananlarla doğrulanmış, dünyaca örnek alındığı da pek çok yabancı devlet ve bilim insanı açıklamalarıyla ortada olan Atatürkçü düşünce sistemi yoluna girmelidir. Yeni TBMM yapısına bakıldığında; önümüzdeki dönemde laik cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet kazanımlarımızı korumakta hepimize çok daha zorlu görevler düşeceği ortadır. En önemli dayanağımız Ata’mızdan miras ideolojimiz Kemalizm, en değerli gücümüz, laik Cumhuriyetimizin yetiştirdiği ulusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan nitelikli insan kaynağımızdır. Bu dayanak ve güçle demokratik toplumcu değişimi gerçekleştirmek umuda giden ilk adım olacaktır.”

Bozkurt, laik bilimsel eğitimin yeniden yaşama geçirilmesi gerektiğini, kuvvetler ayrılığının tesis edilmesini, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne dönülmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizin gereksinimi yeniden kadın erkek eşitliğidir. Yeniden ulusal birlik ve iç barıştır, sınır güvenliğidir, toplumcu kamucu sağlık sistemidir, bölge merkezli karşılıklılık esaslı onurlu dış politikadır, özgür basın, özgür bilim, özgür sanattır. Gereksinim, tarikat cemaat kuşatmasından kurtulmuş devlettir, gençlerimize fırsat eşitliği, iş güvencesidir, yarınlarına güvenle bakan Türkiye’dir, kısacası yeniden Atatürk Cumhuriyetidir” şeklinde görüşlerini açıkladı.