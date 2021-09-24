ADD, hafta sonu yapılacak genel kurula dört adayla giriyor

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

ADD, hafta sonu yapılacak genel kurulu ile yeni yönetimini seçecek. Çarşaf listeyle belirlenecek yeni yönetim de ilk toplantısında görev dağılımı yapacak ve başkanını seçecek. Genel kurul öncesinde, eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Ayhan Yalçınkaya, eski CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt, ADD Genel Başkan Yardımcısı Tolga Kale ve emekli Tuğamiral Türker Ertürk başkanlık için adaylıklarını açıkladı. Adayların Cumhuriyet’e yaptıkları açıklamaları ise şöyle:

‘AYAĞA KALDIRMA GÖREVİ VAR’

Ayhan Yalçınkaya: Cumhuriyeti yaşatmak adına büyük bedeller ödemiş olan ADD’nin yeni dönemde Cumhuriyeti yaşatmaktan çok, onu Altı Ok temelinde yeniden ayağa kaldırma görevi var. Bunun için sadece söylem yetmeyecek. Çok güçlü bir örgüt gerekiyor. Halkı örgütleyecek bir anlayış ve devrimci bir metodoloji ile yeni döneme hazırlanacağız. 1923 ruhuyla güçlü şube, güçlü ADD sloganıyla yola çıktık. Çağın ilerisinde, 1923’te buluşalım.

‘KEMALİZMİN KUTUPYILDIZI YAPACAĞIZ’

Hüsnü Bozkurt: Ülkemiz, içeriden de yoğun saldırı altında. Ulusal birliğimizi tarumar eden bu ağır saldırılara karşı halkımızı birleştirebilecek tek güç, Atatürk’ün emaneti ve düşünceleri. ADD, tek başına kalsa da dimdik karşı durabilecek en önemli demokratik kitle örgütü. Kemalizmin gerçek anlam ve değerini, geçmişin övüncü olmasının ötesinde geleceğin pusulası olduğunu bilen, günümüze ilişkin çözümler üreten, halka umut aşılayan bir ADD, sadece üyelerimizin değil, bütün yurtsever halkımızın özlemi. Bugün Atatürkçü devrimcilerin en önemli görevi, Muammer Aksoy’un örgütünü ayağa kaldırarak Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönme hedefini halkımızın önüne koymaktır. Hiçbir siyasi yapının arka bahçesi asla olmayız ancak siyasete yön verir, yol gösteririz. Buldukları her kıbleye seccade serenlerle de neo-liberal rüzgârlarla savrulanlarla da saray kapılarında icazet arayanlarla da yürüyecek yolumuz yok. Yeniden güçlü bir ADD, örgütlerimizi yurdumuzun her yerinde Kemalizmin Kutupyıldızı yapmak için birlikte yürümeye kararlıyız.

‘AMACIMIZ ADD’Yİ GÜÇLENDİRMEK’

Tolga Kale: Kurtarıcımız ve kurucumuz Atatürk’e, tüm eserlerine, onun düşünce sistemini benimemiş olan tüm kişi ve kurumlara yapılan saldırıları ve ihanetleri her gün gözlemliyoruz. Varoluş nedeni, Atatürk’ün ektiği tohumları yeşertecek, fidanları besleyecek ve verimli neticeleri ile varlığımızı ve bağımsızlığımızı savunacak çalışmalar yapmak olan ADD de doğal olarak Atatürk’e yönelen bu saldırılardan payını alıyor. Ana hedefimiz Atatürk’ün bütün eserlerine olduğu gibi adını taşıyan ADD’ye sahip çıkmak, ADD’yi büyütmek ve güçlendirmektir. Bugünün, istiklal ve Cumhuriyetimizi müdafaa mecburiyetine düştüğümüz “o gün” olduğunun bilincindeyiz. Atatürk’ün başlattığı Türk aydınlanma devrimini, kaldığı yerden devam ettirmek için çalışacağız. Kemalist fikirleri toplumla buluşturabilmek için kurucu genel başkanımızın ismini vereceğimiz Muammer Aksoy yayınevini kuracağız. ADD’yi ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak bir gençlik örgütlenmesi yapacağız, burs imkânlarını genişletmek ve ihtiyaç olan her yerde öğrenci yurdu açmak için çalışacağız.

‘AYAĞA KALDIRALIM İSTİYORUZ’

Türker Ertürk: Türkiye felakete gidiyor. Ekonomiden dış politikaya, iç barıştan güvenliğe kadar Türkiye’de iyi giden hiçbir şey yok. İktidar, çağdışı bir dünya görüşünün temsilcisi, siyasal İslamcı; Cumhuriyetle, Atatürk’le, kurucu ideolojimizle barışık değil. Mücadele etmek lazım. Bireysel mücadele önemli ama örgütsel mücadeleye ihtiyaç var. Demokratik kitle örgütlerindeki mücadele, siyasi partilerdeki mücadeleden daha önemli çünkü oy kaygısı yok. Bunların başında da ADD geliyor. Üye ve şube sayısıyla Avrupa’nın en büyük demokratik kitle örgütü ama görünürlüğü, bilinirliği, mücadelesiyle ortada yok. Atatürk’e lanet okuyorlar, Atatürk’ün mirasını ortaçağ devletinin, bir padişahın mirasına değişiyorlar. ADD bir şey söyledi mi? ADD iyi yönetilemiyor. ADD’yi ayağa kaldıralım istiyoruz. ADD’yi çağdaş demokratik kitle örgütlerinin önünde öncü, siyasi partilerle Cumhuriyet, kurucu ideoloji, Atatürk konusunda işbirliği yapabilir hale gelmek istiyoruz.