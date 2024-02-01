ADD İzmir şubeleri Muammer Aksoy’u andı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 13:52

Güncelleme: 01.02.2024 - 13:52

Türk hukukçu, siyaset adamı ve yazar Muammer Aksoy, katledilişinin 34. yılında İzmir’de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri düzenlediği etkilikte anıldı. 1990 yılında, faili meçhul bir cinayet sonucu öldürülen Aksoy’un adının verildiği Bayraklı’daki parkta düzenlenen anma etkinliğine ADD Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Umut Can Yaylacı, ADD İzmir Şubeleri adına Eşgüdüm ve ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, ADD Bayraklı Şube Başkanı Gönül Güngör, Eşgüdüm Başkanlarından ADD Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek, ADD Çiğli Şube Başkanı Berkan Yılmaz, üyeler ve yurttaşlar katıldı.

GÜNGÖR: SORUMLULUK ALMA ZAMANI

Törenin açılış konuşmasını yapan ADD Bayraklı Şube Başkanı Gönül Güngör, “Katledilişinin 34. Yılında Kurucu Genel Başkanımız ve tüm devrim şehitlerimizi sevgiyle minnetle ve şükranla anıyoruz. Günümüz Türkiye’sinde bugün yaşadıklarımızın olmaması için canlarını verenlere karşı sorumluluğumuzun bilincine varmanın tam zamanıdır. Dayanışmayı, Yan yana, omuz omuza mücadeleyi tüm yurtta büyütmek zorundayız. Yarın çok geç olabilir. Bugün toplumun temeli olan eğitim kurumlarında çağdaş, laik, bilimsel, eğitim yapılması gereken eğitim kurumlarına imamlar giriyorsa mücadele daha da önem kazanıyor denekti” diye konuştu.

TİMAÇ: FİKİRLERİ GÜNÜMÜZÜ AYDINLATIYOR

ADD İzmir Şubeleri adına basın açıklamasını okuyan Eşgüdüm ve ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, “Aksoy’un ardından kısa aralıklarla Çetin Emeç, Bahriye Üçok ve Turan Dursun cinayetleri işlendi. Bu cinayetleri, 90’lı yıllar boyunca işlenen diğer faili meçhul cinayetler izledi. Aksoy, 12 Eylül öncesinde terör çetelerinin kol gezdiği Bahçelievler sokaklarında o ak saçlı dimdik başı ile korkusuzca yürüdü. Hiç korkmadı, korkunun üstüne üstüne yürüdü. Korkaklığın, yılgınlığın ve dönekliğin moda olduğu günümüz Türkiye’sinde Aksoy adı bir kişilik anıtı gibiydi. Bize düşen görev demokrasiyi, özgürlükleri, Atatürk’ü ve laikliği savunmaktır. Faili meçhul cinayetlere kurban giden aydınlarımızın fikirleri, ışıkları bizi aydınlatıyor. Hukukçu yazar Muammer Aksoy başta olmak üzere sonsuzluğa giden tüm aydınlarımızı saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.