ADD Karşıyaka: 'Cumhuriyet gazetesi ekonomik kuşatma altındadır'

Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik ekonomik baskılara karşı, Karşıyaka Atatürkçü Düşünce Derneği dayanışma çağrısında bulundu. Karşıyaka Çarşı girişinde bir araya gelen Karşıyaka ADD üyeleri basın açıklaması yaptıktan sonra bankamatik sırasına girerek gazetemize bağışta bulundu. Basın açıklamasını okuyan Karşıyaka Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ufuk Yıldırım, Cumhuriyet gazetesi’nin sesine, hafızasına ve vicdanına sahip çıkmanın bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Yıldırım açıklamasında, Türk basınının en köklü damarlarından birinin Milli Mücadele yıllarında atıldığını hatırlattı. Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in ilk fotoğrafını basan Yeni Gün Gazetesi’nin, Meclis-i Mebusan vekili Yunus Nadi tarafından çıkarıldığını belirtti. Kurtuluş Savaşı sürerken Atatürk’ün isteği üzerine gazetenin Ankara’ya taşındığını ve Anadolu’nun sesi, direnişin kalbi haline geldiğini ifade etti. Konuşmasında Cumhuriyet Gazetesi’nin kuruluş sürecini de hatırlatan Yıldırım, 1924 yılında Atatürk’ün Yunus Nadi’ye verdiği “İstanbul’da Cumhuriyet adını taşıyan bir gazete çıkarılacak” talimatının tarihi önemine dikkat çekti. İstanbul’un işgalden yeni kurtulduğu günlerde Cumhuriyet Gazetesi’nin, kurtuluşun ve bağımsızlığın ruhundan doğduğunu söyledi.

Yıldırım, bugün yaşanan sorunun yalnızca bir ekonomik kriz olmadığını vurgulayarak, “Cumhuriyet Gazetesi’nin yaşadığı maddi sıkıntılar, sadece bir gazetenin değil; Atatürk’ün mirasının, bağımsız düşüncenin ve Cumhuriyet tarihinin en önemli sütunlarından birinin zayıflatılması anlamına gelmektedir.” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin Türkiye’nin modernleşme yolculuğundaki özel yerine dikkat çeken Başkan Ufuk Yıldırım, “Cumhuriyet Gazetesi, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ilk yıllarında doğmuş, bağımsız Türk basınının en köklü temsilcisi olmuştur. Devletin ve milletin en zor zamanlarında bile kalemini satmamış, sansürün ve baskının karşısında hep halkın yanında durmuştur.” diye konuştu.

“EKONOMİK KUŞATMA ALTINDA”

Türkiye’de basın özgürlüğünün daraldığına vurgu yapan Yıldırım, gazetenin bugün ciddi bir ekonomik baskıyla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Demokrasi nefes almakta zorlanırken, bağımsız basın da dar bir alana sıkıştırılmış durumda. Tam da böyle bir zamanda Cumhuriyet Gazetesi ekonomik bir kuşatma altındadır. Bu gazete kapanırsa sadece bir yayın organını değil, Cumhuriyet tarihinin bir tanığını, Atatürkçü aydınlanmanın bir direğini kaybederiz.” dedi.

“DESTEK SEMBOLİK DE OLSA KIYMETLİDİR”

Ufuk Yıldırım, yurttaşlara destek çağrısını yineleyerek, “Bugün sizlerden büyük bir destek istemiyoruz; sembolik bile olsa bir katkı, ‘Ben Cumhuriyet’e sahip çıkıyorum’ deme iradesidir. Burada bulunan her yurttaşımız küçük ya da büyük bir katkıyla Cumhuriyet Gazetesi’ni yaşatabilir. Önemli olan miktar değil, yanında durduğumuzu göstermektir.” dedi.

“CUMHURİYET’İN SESİ YAŞASIN”

Yıldırım, Cumhuriyet’in yaşamasının Atatürk’ün sesinin, aydınlanma kültürünün ve özgür düşüncenin yaşaması anlamına geldiğini belirterek: “Cumhuriyet Gazetesi yaşarsa, Atatürk’ün sesi yaşar. Aydınlanma yaşar. Bağımsız düşünce yaşar. Ve çocuklarımıza bırakacağımız özgür Türkiye umudu yaşar. Cumhuriyet Gazetesi yalnız değildir. Cumhuriyet değerleri yalnız değildir. Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yalnız değildir. Biz buradayız, biz sahip çıkıyoruz ve Cumhuriyet yaşayacak” ifadelerini kullandı. /İZMİR