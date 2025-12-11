Ayrıntılar ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy 'örgüt kurmak' iddiası ile tutuklanmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken Elif Kılınç, Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Öztay ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Başsavcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği sevk yazısında, "Uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı..." ifadeleri yer aldı.

'ÖRGÜT KURMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞ!

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına göre, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan tutuklanmadığı öğrenildi.

Tutuklama gerekçesi olarak “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiası gösterildi.

Malzeme temin etmek ve yer sağlamak, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçu kapsamına giriyor ve cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi öngörüyor.