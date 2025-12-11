TBMM’de çocuklara taciz skandalı! Görevden uzaklaştırılan personel tutuklandı!

TBMM Lokantası'nda çalışan aşçı ve garsonların stajyerlik yapan kızlara tacizde bulunduğuna ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerden birinin yakalandığını açıkladı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 4 Aralık'ta D.K. adlı bir kızın stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddiasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat ettiği belirtildi.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın'ca soruşturma başlatıldığının aktarıldığı açıklamada; "Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10 Aralık'ta yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.