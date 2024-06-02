ADD kurultayında mevcut başkan Bozkurt ile Gümrükçü başkanlık için yarışacak

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) 17. Olağan Kurulu dün Ankara’da, ADD Genel Merkezi Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde başladı.



Kurultaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İsmet İnönü Vakfı Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman katıldı. Gazetemizin yazarı Işık Kansu ve Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Sertaç Eş de kurultayda yer aldı.



Açış konuşmasını yapan mevcut ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Bu dernek kurulduktan sadece sekiz ay sonra kurucu genel başkanı Muammer Aksoy’u faşist çetelerin hunhar katliamına kurban verdi. Arkasından kurucumuz Fahriye Üçok’u kurban verdi. Ardından bu derneğin fikir önderlerinden Uğur Mumcu’yu kurban verdi. Genel başkanımız Şener Eruygur, Ergenekon kumpasında zindana atıldı, orada felç geçirdi. Bütün bu bedelleri ödedi. Ama kuruluş felsefesinden, Kemalizmin kutup yıldızı olduğunu herkese haykırma gerçeğinden ve laik Cumhu-riyetten, laik eğitim sisteminden asla ödün vermedi. Vermeyecek. Ne bedel olursa bu yolda ödenecektir” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise “Bize düşen, Atatürk’ün düşüncesini ve bu düşünceyi ısrarla savunan ADD’ye destek olmak” ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel de “Can verildi, canlar verildi ama derneğin kuruluş amacından ve Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden asla taviz verilmedi. ADD çağırırsa onun önünde bir engel olmaz. Çünkü hepimiz yıkılmışken ve çare ararken ‘Hem partiyi hem de bütün Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri nasıl ayağa kaldırırız’ deyince ve buna ilişkin irademizi ortaya koyarken ilk geldiğimiz bina bu binadır. O derneğin kıymetli başkanı bizi dinlemiştir. Gözümüzün içine bakmıştır. Elimizi tutmuş, ‘Ölene kadar arkanızdayım’ demiştir” ifadelerini kullandı.

AKP’nin kamu kaynaklarını Ensar Vakfı, TÜRGEV ve TÜGVA’lara aktardığını belirten Özel, “Buradan bir kez daha söylüyorum: ADD’nin bütün üyelerine başkanlarımız, Türkiye’nin dört bir yerindeki ADD de başkanlarımıza emanettir. Bütün belediye başkanlarımız, Atatürkçü, laik, çağdaş herkese sahip çıkmak, Atatürkçülüğü savunan, anlatan sizlere hizmet etmek durumundadır. Bütün demokratları ADD’nin üyesi kabul ediyoruz. Bu dernek hepimizin derneğidir” dedi.