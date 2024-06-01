Özgür Özel'den ADD'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda 'Gezi' mesajı: 'Tayfun Kahraman hepimizin yerine yatıyor'

Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:36

Güncelleme: 01.06.2024 - 11:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Atatürkçü Düşünce Derneği 17'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

"BİRAZDAN BİR MEZUNİYETE GİDECEĞİM..."

Genel kurulda konuşma yapan Özgür Özel, "Birazdan buradan çıkıp İstanbul'da bir kreşe gideceğim. O kreşte bir mezuniyet var. O çocuğun babası o çocuğu o kreşe hiç bırakamadı, hiç alamadı. O çocuğun babası benim yerime bir şey yapıyor, ben de onun yerine kızının mezuniyetini izlemeye gidiyorum. O çocuğun babası Tayfun Kahraman. Hepimizin yerine yatıyor" dedi.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili de konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Dozerler gelince önüne geçtiler, çadır kurdular. Çadırlarını FETÖ'cüler yaktılar. Direndiler, çoğaldılar, 100 oldular, bin oldular, 10 bin oldular, 81 ilde 85 milyon oldular. Tayfun Kahraman, 'Başbakan Türkiye'ye gelmesin, yönetimi bize devredin' demedi. Deseydi darbeci olurdu.

Ağaçları kesmeyin, Topçu Kışlası yapmayın, AVM yapmayın, silah atar gibi gaz bombası atmayın, bu talimatları veren İstanbul, Ankara, Hatay emniyet müdürlerini görevden alın, gözaltına alınanları serbest bırakın dedi. Üç emniyet müdürü de 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı."