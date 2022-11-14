ADD ve ÇYDD ‘100. Yılında Büyük Cumhuriyet Buluşması’ etkinliği düzenledi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

100’üncü Yılında Büyük Cumhuriyet Buluşması, önceki akşam Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ev sahipliğinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Sanatçılar Girişimi’nin desteğiyle, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Etkinlikte, konuşmaları, katılımları ve seslenişleriyle Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam, Sinan Meydan, Melike Demirağ, Sedef Kabaş, Hilmi Yarayıcı, Tuna Kiremitçi gibi pek çok isim yer aldı. ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve ADD Yayın Kurulu Üyesi Tevfik Kızgınkaya’nın girişimiyle düzenlenen programı, Gülgün Feyman ve Orhan Aydın yönetti.

"GENÇLERİMİZİN İZİ"

100’üncü yılında Büyük Cumhuriyet Buluşması’nda konuşan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durna, “Büyük Atatürk’e ve Cumhuriyetimize karşı sorumluluklarımız var. Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni korumanın, yaşatmanın ve daha ileriye taşımanın temel görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Söz veriyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinde, gençlerimizin izi olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında “ADD ve ÇYDD varsa imzamızı atarız” diyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “En önemli görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni, değerlerini koruyup kuruluş iradesinden taviz vermeden yolumuza devam etmektir” dedi.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirdışında olması nedeniyle programa mektupla katıldı. İmamoğlu’nun mektubunda, “Demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü, bağımsızlığı, Cumhuriyetle kazandık. Türkiye Cumhuriyeti çok zor şartlar altında kuruldu. Bizler de zor şartlarda onu korumaya devam edeceğiz. Atatürk çocukları olarak buna ant içtik ve andımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

"CANIMIZ PAHASINA"

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yıl Marşı’nı kaleme alan Ataol Behramoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti, bir kimliktir. Mustafa Kemal Atatürk, bir konuşmasında şöyle diyor: ‘Biz Cumhuriyeti kan dökerek kazandık. Bunu yıkacaklarını sananlar aldanmaktalar. Biz, Cumhuriyeti her şekilde korumaya hazırız ve koruyacağız.’ Ben bir şair ve yurttaş olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözlerine imzamı atıyorum. Sevgili Cumhuriyet, atamın armağanı, canımız pahasına koruyacağız seni” diye konuştu.

"NUTUK YAZANLARIN İZİNDEYİZ"

Etkinlikte konuşan Hilmi Yarayıcı, “Bizler nutuk atanların değil, Nutuk yazanların izindeyiz. Atatürk ve Cumhuriyet, dünden bugünü, bugünden yarını görmektir, kadın hakları, gençlik, insanca yaşamak, emekçiden yana olmak demektir. Fikirleriyle çağdaş dünyanın en önemli kişiliği Atatürk ve onun değeri olan Cumhuriyettir. Atatürk ve Cumhuriyet, Türkiye’dir” dedi.

"ZEDELEYEMEZLER"

“100’üncü Yılında Büyük Cumhuriyet Buluşması” programında, yazarımız Bedri Baykam da yer aldı. Baykam, “Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, ilelebet yaşayacak, muasır medeniyetler seviyesini yakalayacak ve geçecektir. Cumhuriyetin kurucularına en ucuz sözlerle sataşmaya kalksalar bile ne bizim sevgimizi törpüleyebilirler ne de bağlılığımızı nokta kadar zedeleyebilirler” diye konuştu.

"DÜNYA LİDERİ"

Bir kadın olarak Mustafa Kemal Atatürk’e müteşekkir olduğunu belirten Melike Demirağ, “Bir kişiye ‘dünya lideri’ diyeceksek, ancak zor şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’e diyebiliriz. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

"SAYESİNDE ULUS OLDUK"

Atatürkçüler’in umutsuz olma lüksünün olmadığını söyleyen Sinan Meydan, “Yüzyıllarca tebaaydık, herhangi bir değere sahip değildik, laik Türkiye Cumhuriyet’i sayesinde ulus olduk. Cumhuriyetin kurucu felsefesi, bizi millet haline getirmiştir. Omuz omuza durursak ikinci yüzyılda Türkiye’yi Atatürk’ün gösterdiği hedefe taşırız. Umudunuzu koruyun” diye konuştu.

"EŞİT YURTTAŞLIK"

Konuşmasında, Cumhuriyetin bir hak arama bilinci olduğunu söyleyen Sedef Kabaş, “Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti vizyonuna sahiptir. Bu vizyon, Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuydu. Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda ‘eşit yurttaşlık’ demektir” dedi.