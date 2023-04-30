Adı bile geçmiyor... Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan Peker isminin geçtiği habere erişim engeli talebi

Yayınlanma: 30.04.2023 - 18:10

Güncelleme: 30.04.2023 - 18:10

YouTube kanalında "Deliler delisi" ismini kullanarak paylaşım yapan Muhammed Yakut bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

13 video paylaşacağını söyleyen Yakut, videolarında çarpıcı iddialarda bulundu.

"Dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, katıldığı KRT TV canlı yayınında, "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor" sorusuna yanıt vermişti.

Barkın'ın yanıtını haberleştirdiğimiz "Sedat Peker ile Muhammed Yakut arasında ilişki var mı? Avukatı Ersan Barkın canlı yayında açıkladı" başlıklı habere Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tarafından erişim engeli talep edildi.

18 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan yazıya, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Haberde Mehmet Ağar'ın isminin geçmemesine rağmen erişim engeli getirilmesi ise dikkat çekti.

Barkın'ın "Sedat Peker ile Muhammed Yakut arasında ilişki var mı?" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı.

"Şimdi Muhammed Yakut, Sedat Peker'in benim kendisiyle iletişim kurmam sonucunda elde ettiğim bilgileri paylaşabilirim. Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Onu ifade edeyim. Şunu da söylüyor bu da doğru: Yakut'un evlatlarıyla Sayın Peker'in evlatları, sürgüne gitmeden önce aynı okullarda eğitim alma hakkına sahipti. Ama Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret."

NE OLMUŞTU?

'Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker de dijital tecrit altına girmeden önce yayınladığı videolarda, iddialarının odağındaki isimlerden biri eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dı.

Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı, FETÖ'yle ilişkili olduğu suçlamasıyla ceza alıp tahliye edilen, Palmali Holding'in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na kumpas kurmakla ve Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'yı ele geçirmekle suçlamıştı.



