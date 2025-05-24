Adidas, bünyesindeki verilerin çalındığını açıkladı

Adidas, dün yaptığı açıklamada üçüncü taraf bir müşteri hizmetleri sağlayıcısında yaşanan veri ihlali nedeniyle bazı müşteri verilerinin çalındığını söyledi. Çalınan verilerin çoğunlukla müşteri hizmetleri yardım masasına başvuran tüketicilerle ilgili olduğunun belirtildiği açıklamada, çalınan veriler arasında şifreler veya kredi kartı bilgilerinin yer almadığı belirtildi.

Verileri çalınan müşterilerin bilgilendirildiği aktarılarak “Tüketicilerimizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıyız. Bu olayın yarattığı endişe ve rahatsızlık nedeniyle içtenlikle üzgünüz” dendi.

Adidas Türkiye'den yapılan açıklamada ise 17 Mayıs 2025’te tespit edilen ihlalin şirketin grup altyapısını kullanan Adidas AG ile bağlantılı bir siber güvenlik olayı sonucu ortaya çıktığı ve etkilenen kişi sayısının 544 bin 395 olduğu açıklandı.