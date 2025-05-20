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Adidas'tan açıklama geldi: Müşterilerin verileri çalındı!

Adidas'tan açıklama geldi: Müşterilerin verileri çalındı!

20.05.2025 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Adidas'tan açıklama geldi: Müşterilerin verileri çalındı!

Adidas Türkiye, bazı müşterilerinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.

Adidas, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. Dünyaca ünlü spor giyim markasından yapılan bu açıklama milyonlarca müşterisini telaşlandırdı. 

AÇIKLAMA ADİDAS'TAN GELDİ

Adidas’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli müşteriliermiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirililmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.”

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