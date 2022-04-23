Adil Karaismailoğlu 'beyin göçü' diyemedi, CHP'den tepki gecikmedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, beyin göçü' diyemeyip "Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik" ifadelerini kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na tepki gösterdi.
Ülkede yaşanan beyin göçünü unutan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu" dedi.
Türkiye'nin diğer ülkelere mühendis gönderen bir konuma geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
- Yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Yüzde 80'e varması demek her yıl bizim 10 bin kişinin canını kurtarmamız demektir. Bu da yapılan projelerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı en büyük asma köprüsünü yaptık. Yani 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyorsunuz.
CHP'DEN TEPKİ: UTANILACAK BİR DURUM, ANLAYANA...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından Karaismailoğlu'nun beyin göçü üzerinden söylediği açıklamalara tepki gösterdi.
Paylaşımında Karaismailoğlu'nu etiketleyen Salıcı, "Ona beyin göçü derler sayın bakan, mühendis ihracatı değil. Ülkemiz için de utanılacak bir durumdur, anlayana…" ifadelerine yer verdi.
Ona beyin göçü derler sayın bakan, mühendis ihracatı değil.— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) April 23, 2022
Ülkemiz için de utanılacak bir durumdur, anlayana…@akaraismailoglu pic.twitter.com/078FDUNapS
Video Haberler
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- AKP’nin sandık planı