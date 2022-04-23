Adil Karaismailoğlu 'beyin göçü' diyemedi, CHP'den tepki gecikmedi

23 Nisan 2022 Cumartesi, 17:53

Ülkede yaşanan beyin göçünü unutan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu" dedi.

Türkiye'nin diğer ülkelere mühendis gönderen bir konuma geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

Yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Yüzde 80'e varması demek her yıl bizim 10 bin kişinin canını kurtarmamız demektir. Bu da yapılan projelerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı en büyük asma köprüsünü yaptık. Yani 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyorsunuz.

CHP'DEN TEPKİ: UTANILACAK BİR DURUM, ANLAYANA...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından Karaismailoğlu'nun beyin göçü üzerinden söylediği açıklamalara tepki gösterdi.

Paylaşımında Karaismailoğlu'nu etiketleyen Salıcı, "Ona beyin göçü derler sayın bakan, mühendis ihracatı değil. Ülkemiz için de utanılacak bir durumdur, anlayana…" ifadelerine yer verdi.

Ona beyin göçü derler sayın bakan, mühendis ihracatı değil.

Ülkemiz için de utanılacak bir durumdur, anlayana…@akaraismailoglu pic.twitter.com/078FDUNapS — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) April 23, 2022







