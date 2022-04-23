Bakan Karaismailoğlu: 'Mühendis ihraç eden ülke haline geldik'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt dışına giden gençlerin 'ihraç' edildiğini savundu. Karaismailoğlu, "Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle sahur buluşması" programında, üniversite öğrencileriyle birlikte sıraya giren Karaismailoğlu, yemeğini alarak sahurunu yaptı.
Karaismailoğlu, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere örnek olmaya başladığını aktardı.
Türkiye'de 2002 öncesinde ulaştırma sektöründe ciddi eksiklikler olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
Bakan Karaismailoğlu, Anadolu'da yüzlerce, binlerce projeyi gerçekleştirdiklerini, yap- işlet- devret projeleriyle, kamu- özel iş birliği projeleriyle dünyanın en büyük projelerini geliştirdiklerini söyledi.
DÜNYANIN GIPTAYLA BAKTIĞI EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜYÜ YAPTIK
Türkiye'nin diğer ülkelere mühendis gönderen bir konuma geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Yüzde 80'e varması demek her yıl bizim 10 bin kişinin canını kurtarmamız demektir. Bu da yapılan projelerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.
Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı en büyük asma köprüsünü yaptık. Yani 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyorsunuz."
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