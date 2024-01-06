Adil Öksüz'ün görev yaptığı o bina tamamen yıkıldı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 17:24

Güncelleme: 06.01.2024 - 17:24

Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi’nde 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen ve 1997-1998 öğretim yılında ilk mezunlarını veren, darbe girişiminde kilit rol oynayan ve firari olarak aranan FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz’ün de uzun yıllar Öğretim Üyesi olarak görev yaptığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası hasarlı olduğu için yıkıldı.

Darbeci jetlerin havalandığı Akıncı Üssünde yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan sonra kaçan Öksüz, sırra kadem bastı.

GÜLEN’E AİT KİTAP İLE 3 HARD DİSK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Öte yandan, darbe girişiminin ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde Adil Öksüz’ün fakültede bulunan odasında polis tarafından arama yapılmıştı. Öksüz’e ait masada yapılan aramalarda Fethullah Gülen’e ait kitap ile 3 adet hard disk ele geçirilmişti.

ÖKSÜZ’ÜN GÖREV YAPTIĞI FAKÜLTE TAMAMEN YIKILDI

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında ağır hasar alan İlahiyat Fakültesi binası için, Sakarya Üniversitesi kampüsünün bulunduğu bölgede yeni bir bina yapıldı.

2017 yılında taşınan İlahiyat Fakültesi’nin eski binası ise yapılan protokol ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devir edildi. Kısa süre Anadolu Lisesi olarak hizmet veren ve uzmanlar tarafından yıkımına karar verilen bina belediye ekipleri tarafından tamamen yıkıldı.