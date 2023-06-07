‘Adil yargılanma ihlal ediliyor’

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

Söz konusu durum yargıya taşınırken sendika temsilcileri ve maden işçilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişiye “Kamu malına zarar vermek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın 8. celsesi dün Ermenek Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Dava 23 Haziran’a ertelendi. Cumhuriyet’e konuşan avukat Yağız Timoçin, “Savcı mütalasında her şeyden ceza istemiş. Yargılamanın genişlemesi için birçok talebimiz oldu. Ancak bunların hepsi reddedildi. Davada sadece bir adet CD ve kolluk kuvvetlerinin ifadesi var. Dosyada delil yok. Davanın birkaç hafta sonraya atılması da adil yargılanma ihlalini gösterir nitelikte” dedi.