‘Adil yargılanma ihlal ediliyor’
Karaman Ermenek’te hakları ödenmeyen maden işçileri, 25 Kasım 2020’de Ankara’ya yürümek istedi. Maden işçilerinin yürüyüşüne jandarma müdahale etmişti.
Söz konusu durum yargıya taşınırken sendika temsilcileri ve maden işçilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişiye “Kamu malına zarar vermek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla dava açıldı.
Davanın 8. celsesi dün Ermenek Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Dava 23 Haziran’a ertelendi. Cumhuriyet’e konuşan avukat Yağız Timoçin, “Savcı mütalasında her şeyden ceza istemiş. Yargılamanın genişlemesi için birçok talebimiz oldu. Ancak bunların hepsi reddedildi. Davada sadece bir adet CD ve kolluk kuvvetlerinin ifadesi var. Dosyada delil yok. Davanın birkaç hafta sonraya atılması da adil yargılanma ihlalini gösterir nitelikte” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'