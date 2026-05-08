Adını Atatürk’ün koyduğu gazetemizin 102. yıldönümünü gururla kutladık

Aydınlanma Devrimlerinin gazetesi” Cumhuriyet’in 7 Mayıs 1924’te yayımlanan ilk sayısının üzerinden tam 102 yıl geçti. Gazetenin kuruluş yıldönümünde dün İstanbul Şişli’deki merkez binasında düzenlenen etkinlikte, geçmişin tanıkları, bugünün çalışanları ve Cumhuriyet dostları bir araya geldi.

Etkinlikte gazetemiz yöneticileri, yazarları, emekçileri, eski çalışanları ve okurlar buluştu. Şişli’deki etkinliğe katılanlar arasında CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, CHP PM Üyesi Bedirhan Berk Doğru, Kadıköy Belediyesi Meclis Başkan Vekili avukat Ahmet Kurtuluş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna, ÇYDD genel saymanı Aynur Koçulu, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İYİ Parti eski İBB Grup Sözcüsü Suat Sarı, Kadın Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Necla Arat, sanatçı Sadık Gürbüz, yazar Işık Öğütçü, Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı Genel Müdürü Neyran Akyıldız, eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme, iş insanı Raffi Portakal, yazar Hüseyin Karakuş, Marjinal PR’den Asuman Bayrak, Lorbi PR’dan Mustafa Kaya, A&B Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna ve de iş insanı, yazar Sadık Çelik, avukat Metin Ünlü, DP İstanbul İl Yönetimi Bölge Sorumluları Akif Keskin, Yücel Güç, Fikri Genç, CHP Kurultay Delegesi Hüseyin Özkahraman, TFF eski Başkanı Kemal Ulusu, gazetemiz yazarı Erman Kunter, eski basketbolcu Cihat Levent’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi vardı. Bu özel günde gazetemizi yalnız bırakmadılar, dayanışma gösterdiler.

TARİHE TANIKLIK

Etkinlikte söz alan Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun, birçok tarihi olaya tanıklık eden Cumhuriyet’in Kuvayi Milliyeci Yunus Nadi’nin çizgisinde mücadelesine devam ettiğini söyledi. Coşkun, her türlü engelleme ve soruna karşın Cumhuriyet’in Aydınlanma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Gazetemiz genel yayın yönetmeni Mine Esen ise Cumhuriyet’in Atatürk ilkeleri ve Aydınmanın izinde olduğunu belirtti. Özgür basın, ilkeli, doğru habercilik çizgisinin takipçisi olduğumuzu vurguladı.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Gazetemizin Şişli’de bulunan merkezindeki etkinliğe mesaj yollayanlar arasında yer alan kişi ve kurumlar: Eskişehir eski ADD başkanı Azmi Kerman, CHP milletvekili Utku Çakırözer, Akıngüç Kültür Topluluğu, Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türk Gençliğine Hizmet Vakfı.