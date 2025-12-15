Adını Atatürk’ün onayıyla alan FMV Işık Okulları 140 yaşında Feyziye’den Işık’a: ‘140 Yıl ve Ötesi’

Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları, 140 yıllık tarihini, kuruluş yıldönümünde, beş yerleşkesinde düzenlenen geleneksel törenler ve özel bir sergi ile kutluyor. “Feyziye’den Işık’a - 140 Yıl ve Ötesi” sergisi, Selanik’ten İstanbul’a uzanan eğitim yolculuğunu tarihsel kayıtlar, fotoğraflar, belgeler ve kişisel hatıralarla ile ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor.

FMV Işık Okulları’nın 1885 yılında Selanik’te küçük bir sınıfta 50 kişi ile başlayan eğitim yolculuğu, İstanbul’da binlerce öğrenci ve on binlerce mezunla devam ediyor. Okulun 140. kuruluş yıldönümü nedeniyle Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy, Ispartakule ve Florya yerleşkelerindeki törenlerde, emekli öğretmenler, yöneticiler, mezunlar ve öğrenciler bir araya geliyor.

ÖNCE İYİ İNSAN

Nişantaşı yerleşkesinde dün düzenlenen törende konuşan FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Akın Süel, en büyük sorumluluklarının “önce iyi insan yetiştirmek” olduğunu vurgulayarak, “Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz toplumsal sorumluluk ve hizmet çalışmalarımız kapsamında bu yıl Hatay’da sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde ‘Mizah Günleri’ pojesiyle bölgedeki çocuklarımızı karikatüristlerle buluşturduk.Onların ellerinden çıkan eserleri de sergi alanında sizlerle buluşturuyoruz. Bugün sahip olduğumuz her başarı, 140 yıl önce atılan sağlam temellerin bir sonucudur. Biliyoruz ki bu miras bize verilmiş bir emanettir” dedi.

Vakıf yönetim kurulu genel sekreteri Zeynep Sezerman da dün açılan serginin Türkiye’nin eğitim tarihine tutulmuş güçlü bir ayna olduğunu söyledi. Sezerman, “Çünkü Işık’ın hikâyesi; Selanik’te küçük bir okulda başlayan, bugün İstanbul’un modern yerleşkelerine, sınıflarına uzanan bir eğitim modeli, bir aydınlanma yürüyüşüdür.

Okulumuzun adının Feyziye’den ‘Işık’a dönüşmesi bu yürüyüşün en anlamlı simgesidir” diye konuştu.

1934 yılında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün okulun “Işık” adını almasını bizzat onayladığını hatırlatan Sezerman, şöyle devam etti:

“ Bu isim tesadüfen seçilmedi; Cumhuriyet Devrimleriyle birlikte dilimizin sadeleşmesine verilen önemin bir yansımasıydı. Işık adı, hem Atatürk’ün aydınlanma idealine duyduğumuz bağlılığın hem de Dil Devrimi’nin ruhuna gösterilen saygının somut bir ifadesi oldu. O yıllarda okulumuzda 120’si kız öğrenci olmak üzere yalnızca 511 öğrenci vardı. Bugün ise tablo çok farklı: Anaokulundan üniversiteye uzanan tüm eğitim kademelerinde yaklaşık 15 bin öğrencimiz bulunuyor. On binlerce mezunumuz, eğitim kadromuz, çalışanlarımız ve velilerimizle çok büyük bir aileyiz.

Cumhuriyetin ilk kuşaklarını yetişmesinde anlamlı katkıları olan bu aileyi özel kılan bir başka gerçek daha var: FMV yalnızca eğitim için kurulmuş, kâr amacı olmayan bir vakıftır. Kaynağını sadece eğitimden ve bağışlardan alır, ve yatırımlarının tamamını yine eğitime yatırır. Bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri burs politikamızdır. Bugün FMV Işık Okullarında her 4 öğrenciden biri burslu eğitim görüyor.”

ATATÜRK VE IŞIK

“Feyziye’den Işık’a - 140 Yıl ve Ötesi” sergisi, baş öğretmenden müdüre, muallimden öğretmene, talebeden öğrenciye, mekteplerden modern yerleşkelere uzanan 140 yıllık yolculuğu belgeleyen nadir fotoğraflar, belgeler, arşiv kayıtları ve kişisel hatıralardan oluşuyor.

Cumhuriyetin ilk kuşak öğrencilerinin izlenebileceği “Işık’la Büyüyenler” bölümü, dönemin eğitim anlayışını, öğrenci profillerini ve FMV Işık Okullarının eğitim vizyonunu yansıtıyor. Serginin en özel kısmı ise “Atatürk ve Işık” bölümü. Bu bölümde Atatürk’ün, okulun Türk Dil Devrimi’ni takiben “Işık” adını alışını tebrik ettiği tarihi telgraf yer alıyor.

Erken dönem yıllıklardan kareler, laboratuvar fotoğrafları, 1900’lerin başından bugüne uzanan öğrenci görüntüleri, öğretmen ve öğrenci portreleri; Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden ve FMV Işık Okullarında müdire olarak görev almış Nakıyye Elgün ve Seniha Hızal, Türk Dil Kurumu’nun kurucularından Celal Sahir Erzoan, Gençlik Marşı’nın söz yazarı Ali Ulvi Elöve gibi Türk eğitim tarihine damga vurmuş Işıklı isimlerin fotoğraflarıyla birlikte sergileniyor. Son Arapça karne, eski öğrenci defterleri, okul eşyaları, kasalı bilgisayarlardan dokunmatik ekranlara uzanan dijital dönüşümün fotoğraflı örnekleri, ziyaretçilere “eski Türkiye’nin eğitim iklimi”ni gösteriyor.

OKULUN TARİHÇESİ

FMV Işık Okullarının öncüsü Feyz-i Sıbyan 14 Aralık 1885’te Selanik’te Mümeyyiz Tevfik Efendi tarafından açıldı. Okulunu maddi güçlükler nedeniyle kapatmak zorunda kalan Mustafa Kemal’in öğretmeni Şemsi Efendi de Feyz-i Sıbyan’a katıldı. Okul, Balkan Savaşı nedeniyle İstanbul’da önce Koska’da bir binaya sonra da Teşvikiye’ye taşındı. Türkiye’deki en eski vakıflardan olan okul, 16 Aralık 1934’te ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla kuruluşunun 50. yıldönümünde IŞIK adını aldı.