Adisyon sosyal medyada gündem olmuştu: 'Araba fiyatına akşam yemeği' iddialarına işletme sahibinden yanıt

Sosyal medyada gündem olan "araba fiyatına akşam yemeği" iddialarına işletme sahibinden yanıt geldi.

İşletme sahibi Fırat Enuştekin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Yüksek fiyat değil, 49 şişe şampanyalık lüks ve gösterişli tüketim söz konusu" ifadelerini kullandı.

870 BİN 150 TL’LİK HESAP GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyada gündem haline gelen olayda, Çeşme Alaçatı'da lüks bir eğlence mekânında bir masaya gelen 870 bin 150 TL’lik hesap, "Bir gecede araba parası yediler" yorumlarına neden oldu.

Et çeşitlerinden deniz ürünlerine, premium alkollü içeceklerden lüks mezelere kadar uzanan adisyon, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum aldı.

İŞLETME SAHİBİ KONUŞTU

İşletme sahibi Fırat Enuştekin iddialara açıklık getirdi.

Sosyal medyadaki tartışmaların odağında yer alan hesabın detaylarını paylaşan Enuştekin, konunun işletmenin fahiş fiyat politikasından ziyade, masadaki grubun sıra dışı ve lüks tüketim tercihinden kaynaklandığını söyledi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, İşletme sahibi Enuştekin, masada ödenen toplam miktarın neredeyse tamamının premium alkollü içeceklerden oluştuğunu vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, gecenin sonunda kesilen faturanın 851 bin TL'lik kısmı sadece içkilere yazıldı. Masada tam 49 şişe lüks şampanya ve 2 şişe 18 yıllık prestijli viski tüketildiğini ifade eden Enuştekin, yiyecek bedelinin ise bu astronomik rakamın yanında oldukça mütevazı kalarak yalnızca 18 bin TL civarında tuttuğunu dile getirdi.