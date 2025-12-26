Adıyaman Barosu’ndan CMK ücret tarifesi ve KDV uygulamasına tepki

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, CMK kapsamında yürütülen zorunlu müdafilik hizmetinin yaklaşık 30 yıldır hukuk sisteminde yer aldığını hatırlatarak, bu hizmetin özellikle avukat tutma imkânı bulunmayan ve dezavantajlı grupların adil yargılanma hakkının güvencesi olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda görevlendirilen avukatların bir kamu görevi ifa ettiğini belirten Doğan, ancak bu kapsamda ödenen ücretlerin yapılan emeğin ve sunulan hukuki hizmetin karşılığını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. Doğan, "Mevcut ücretler, bırakın emeğin tamamını, yüzde 10'unu dahi karşılamaktan uzaktır" dedi.

Kamu görevi niteliğindeki bu hizmetten KDV alınmasının hukuka uygun olmadığını savunan Doğan, "Kamu hizmetlerinden KDV alınamayacağı açıktır. Buna rağmen yüksek oranda KDV tahsili devam etmekte ve zaten düşük olan ücretler daha da erimektedir" diye konuştu.

Baro Başkanı Doğan, KDV’nin tamamen kaldırılmasını, bunun mümkün olmaması hâlinde ise sembolik bir orana düşürülmesini talep ettiklerini söyledi. CMK ücret tarifesinin, her yıl Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlenmesi gerektiğini belirten Doğan, rakamsal örnek vermekten özellikle kaçındığını ancak ücretlerin günlük masrafları dahi karşılamadığını dile getirdi.

Uygulamada yaşanan sürece ilişkin örnek veren Doğan, gözaltına alınan bir şüphelinin emniyet ve savcılık ifadeleri, tutuklama sevki, tutuklamaya itirazlar ve tutukluluk değerlendirmeleri gibi uzun ve yoğun bir hukuki sürecin tek bir "ifade ücreti" karşılığında yürütüldüğünü anlatarak, , taleplerini doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamına ilettiklerini bildirdi.

Bütçe görüşmeleri sırasında konunun Meclis gündemine taşınmasına katkı sunan milletvekillerine teşekkür eden Doğan, "Bu bir lütuf değil, bir haktır. Avukatlık meslek onuruna yakışır bir ücret talep ediyoruz. Hak, hukuk ve adalet mücadelesini herkes için veriyoruz; bugün ise meslektaşlarımızın emeği için bu mücadeleyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.