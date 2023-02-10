Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç kimdir? Süleyman Kılınç hangi partiden?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:56

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 21:18

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç gündem oldu. Süleyman Kılınç'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DR. SÜLEYMAN KILINÇ KİMDİR?

Süleyman Kılınç, 1965'te Adıyaman'ın merkeze bağlı Çaylı Köyünde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Adıyamanda tamamlayan Süleyman Kılınç, 1985'te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1991-1992 yılları arasında Kütahya'da mecburi hizmet görevini tamamlayarak 1993-1998 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Beyin Cerrahi Uzmanlığını tamamladı.

1998-2000 yılları arasında İstabul'da beyin cerrahı olarak görev yaptı. 2000-2012 yılları arasında Adıyaman Devlet Hastanesinde 'Beyin Cerrahı' olarak çalıştı. 2012'den itibaren Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de Beyin Cerrahı olarak görevine devam etti. 2014'ten beri aktif bir şekilde 'Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı' yaptı. Adıyaman'daki görevi süresince Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Daire Başkanlığı, Tıp Merkezinde Başhekimlik, Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı, Adıyaman Tabipler Odası Başkanlığı ve Onur Kurulu Başkanlığı yaptı. 2011, 2015 ve 2018 yıllarında 'AKP Adıyaman Milletvekili Aday Adayı' oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, 'Adıyaman Belediye Başkanı' seçildi.

SÜLEYMAN KILINÇ HANGİ PARTİDEN?

Süleyman Kılınç, AKP'nin adayı olarak Adıyaman Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Süleyman Kılınç, evli ve üç çocuk babasıdır.