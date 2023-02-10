Fransa, Adıyaman'a sahra hastanesi kuracak

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:55

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:55

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Fransa, Türkiye'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Fransa, Avrupa Birliği'nin Sivil Koruma Mekanizması'nın bir parçası olarak Pazar gününden itibaren Adıyaman'a yüksek kapasiteli bir EMT2 (Acil Tıp Ekibi seviye 2) sahra hastanesi kuracak.

100 hastaya hizmet verebilen Sivil Acil Tıbbi Müdahale Ekibi (ESCRIM) de, depremzedelere tıbbi bakım sağlamak ve hasar gören hastaneleri desteklemek üzere yerel kurtarma güçleriyle birlikte çalışmak için bölgeye konuşlanacak.

#Turquie | A la demande d'@EmmanuelMacron, la France ???? renforce sa mobilisation pour assister les populations sinistrées :



› déploiement dès dimanche d'un hôpital de campagne de grande capacité

› mobilisation de 87 personnels médicaux??????????



?? https://t.co/WjGeyWNUTq pic.twitter.com/pquQq7nc5x — France Diplomatie???????? (@francediplo) February 10, 2023

Sahra hastanesiyle birlikte 87 personelin de deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

Bir sivil güvenlik ön hazırlık ekibinin, Türkiye'deki Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Kriz ve Destek Merkezi (CDCS) ekibiyle birlikte bu konuşlanmanın lojistiğini organize etmek üzere bugün deprem bölgesine harekete ettiği bildirildi.