Adıyaman Belediyesi’nden depremlerde evi hasar alanlara emlak vergisi kolaylığı

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, depremlerde konutu yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla gerekli düzenlemenin hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu taşınmazlar için sehven emlak vergisi ödemesi yapan vatandaşların, dilekçe ile başvurmaları durumunda ödedikleri tutarların iade edileceği ifade edildi.

Yetkililer, yurttaşların işlem yapabilmesi için Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Emlak Servisi'ne başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremden etkilenen vatandaşların her alanda desteklenmeye devam edileceğini vurgulayarak, belediye olarak mağduriyetleri azaltacak adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceklerini belirtti.