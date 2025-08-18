Adıyaman'da depremzedelerin tapu kayıtları pasife alındı: 'Depremzede olduk, şimdi devletzede olduk!'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremin etkilediği Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde deprem sonrası imar düzenlemeleri ve fay hattı planlaması çerçevesinde “kırmızı alan” ilan edilen bölgelerdeki hak sahiplerinin tapuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından pasif durumuna alındı.

Bazı yurttaşların tabu kayıtlarını kontrol ettikleri sırada ortaya çıkan durumun ardından bin 359 taşınmazın tapu kayıtlarının pasif olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya gelen mağdurlar, yaşadıkları sorunun giderilmesi için talepte bulundu.

Toplantıda söz alan bir mağdur, tapusunun pasif olduğunu e-Devlet'ten öğrendiğini belirterek, “Yılların emeği, dededen kalma mülkümüzdü. Sabah e-Devlet'e girdim, tapum pasif durumda. Ne olacağını bilen yok. Bizi kimse aramadı, kimse bilgilendirmedi. Şimdi ne ev var elimizde ne de karşılığında net bir hak” dedi.

‘TAPULARIMIZ BİR GÜNDE ELİMİZDEN ALINDI’

Bir başka mağdur depremzede ise, “Tapularımız bir günde elimizden alındı. Karşılığında ne olacağını bilen yok. Muhataplarımızı ivedilikle buraya bekliyoruz. Biz burada suçlu aramıyoruz, biz burada muhatap arıyoruz. Bizim malımızı alan yetkililer gelsin, yüzümüze baksın ve bize ne vereceklerini söylesin” ifadeleriyle mağduriyetini dile getirdi.

‘EVİME YERLEŞTİKTEN SONRA TAPUMUN PASİFE ALINDIĞINI ÖĞRENDİM’

İstanbul’dan Adıyaman’a yeni taşındığını söyleyen başka bir mağdur, “Emekli oldum, İstanbul’dan kalktım buraya geldim. Evime yerleştikten sonra tapumun pasife alındığını öğrendim. Bana verilen karşılık nedir, nerede, bilmiyorum. Ortaklı, küçücük hisselerle ne yapabilirim? Kolilerimi açamadım, beş gündür ne yapacağımı bilmiyorum. Belirsizlik insanı çıldırtıyor” diye konuştu.

‘BURASI ZENGİNLERE PEŞKEŞ ÇEKİLECEK, VİLLALAR YAPILACAK’

Bir diğer yurttaş, kırmızı alan kararına olan tepkisini şu sözlerle aktardı:

“Ben bu fay hattı meselesine inanmıyorum. Burası zenginlere peşkeş çekilecek, villalar yapılacak. Biz dağlarda çürüyüp gideceğiz. Bu kırmızı alan kararı bize yaramaz, sadece elimizdeki malı alıyor.”

"DEPREMZEDE OLDUK, ŞİMDİ DEVLETZEDE OLDUK"

Mağdurlar adına konuşan avukat Songül Varki Yıldırım, sürecin hukuka uygun yürütülmediğini savundu.

Kendisinin de mağdur olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

“Ben de bu mağduriyetin içindeyim. Bürom yol üzerinde, çatlağı bile yoktu, tadilat dahi yapmadım. Buna rağmen tapum elimden alındı. Karşılığında bana 200 kişiyle ortak 17 metrekare yer verdiler. Bu, ölçülülük ilkesine aykırıdır. 4-5 milyon lira değerindeki bir mülk ile 17 metrekare ortaklı yer eşit olabilir mi? Devlet vatandaşına böyle muamele yapamaz. Biz devletimize ‘baba’ deriz; baba çocuğunun elinden malını alıp ‘otur aşağı’ diyemez. Bu bin 359 parsel, Gölbaşı’nın altıda birine denk geliyor. Yaklaşık 60 hektar alan. Üstelik öyle bir planlama yapılmış ki bize tahsis edilen yerlerde ikinci kez DOP kesintisi uygulanmış, oran yüzde 38,20. Bu kabul edilemez. Deprem bir kere vurdu, ama şu an ikinci darbeyi devletin uygulamalarıyla yiyoruz. Depremzede olduk, şimdi devletzede olduk” dedi.

‘FAY HATTI ÜZERİNDEKİ ALANLAR ‘KIRMIZI ALAN’ OLARAK İLAN EDİLDİ VE YAPILAŞMA YASAKLANDI’

Daha sonra söz alan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ‘kırmızı alan’ kararının Cumhurbaşkanlığınca onaylandığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Gölbaşı’nın merkezinden geçen 3-4 noktada fay hattı bulunuyor. Fayın kendisi 7 metre, sağında ve solunda 20’şer metre olmak üzere toplam 47 metre genişliğinde bir bant, bilim kurulu kararıyla imara kapatıldı. Bu karar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar planına işlendi. Fay hattı üzerindeki alanlar ‘kırmızı alan’ olarak ilan edildi ve yapılaşma yasaklandı. Karar, Cumhurbaşkanlığı onayıyla kesinleşti.”

‘BELEDİYE OLARAK BU KARARDA DAHLİMİZ YOK’

Yıldırım, bu kararın yalnızca Gölbaşı’na özgü olmadığını, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da da benzer uygulamaların hayata geçirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bunlar belediyelerin kendi başına aldığı kararlar değil. Bu tür imar düzenlemeleri ve tapu işlemleri, afet sonrası süreçlerde bakanlık eliyle yürütülür. Belediyeler teknik olarak destek verir, vatandaş lehine esneklik sağlayacak adımlar atar. Sizin hoşunuza gitmeyen benim de hoşuma gitmez. Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Belediye olarak bu kararda dahlimiz yok. Kararlar bilim kurulu ve merkezi idare tarafından alınmıştır. Ancak biz elimizden geleni yapıyoruz. Ticari alanlarda emsali 1,00’dan 1,20–1,30’a çıkardık. Bodrum kat zorunluluğunu kaldırıp perde beton uygulamasına geçtik. Yerinde dönüşüm başvurularının yetişebilmesi için avam projeye göre ruhsat verip, tadilatla düzelteceğiz. Yani süreci kolaylaştırmak için tüm yasal imkanlarımızı kullanıyoruz.”

‘DEVLET HAKSIZLIK YAPMAZ AMA BURADA AĞIR BİR MAĞDURİYET VAR’

Yaşanan mağduriyeti ilgili birimlere aktaracağını söyleyen Yıldırım, “Muhataplarımız bu sesi duyacak. Talepleri dosya halinde bakanlığa götüreceğim. Ulusal basın sayesinde Türkiye bu sorunu öğrenecek. Eğer çözüm bulunmazsa vatandaşımızın istediği yönde adım atacağız. Devlet haksızlık yapmaz ama burada ağır bir mağduriyet var. Bu mağduriyet giderilecektir” şeklinde konuştu.