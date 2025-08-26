Adıyaman’da dikkat çeken kıyafet kararı! AKP’li esnaftan MEB’e kıyafet baskısı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Türkiye genelinde öğrencilerin logosuz, amblemsiz ve düz kıyafetlerle okula gitmesi gerektiği açıkça düzenlenip bu doğrultuda okullara defalarca resmi yazı gönderildi. Hatta, kıyafetlerin üzerinde herhangi bir çizgi dahi bulunmaması gerektiği özellikle belirtildi. Bakan Yusuf Tekin bu konuda yaptığı açıklamada durumu teyit etti. Ancak söz konusu karara karşın Adıyaman’da bu kurala uyulmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Adıyaman’daki ilk ve orta dereceli okullarda yeni dönemde Bakanlık kararına karşın logolu kıyafetler kullanılmaya devam edeceği öğrenildi. Konuyu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve ildeki eğitimcilere sorarak doğrulattık.

Cumhuriyet olayın perde arkasına ulaştı. İddialara göre Adıyaman’da iktidara yakın bir grup esnaf bakanlığın kararının uygulanmaması ve logolu kıyafetlerin kullanılmaya devam edilmesi konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne konuyla ilgili baskı kurdu.



Bakanlığın kararını uygulamak isteyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle görüşen iktidara yakın esnaf, yanlarına AKP’li yöneticileri de aldı. Görüşmelerde bakanla olan fotoğraflarını gösterip yakınlıklarını öne sürerek söz konusu kararın uygulanmamasını istedi.

Adıyaman’daki ilk ve orta dereceli okullarda amblemli kıyafetlerin kullanılmasını isteyen esnafın bu baskısı karşılık buldu. Şu an bakanlığın tüm Türkiye’deki kararına karşı Adıyaman’daki okullarda logolu kıyafetler kullanılabilecek. Hatta söz konusu kıyafetlerin modelleri örnek olarak okullara dahi gönderildi.

Bu karar deprem bölgesinde yer alan Adıyamanlı yurttaşı ekonomik açıdan ciddi şekilde zorluyor. Kalitesiz ürünlerin yüksek fiyatlarla logolu kıyafetler olması nedeniyle satılmasından endişe ediliyor. Bakanlık ekonomik nedenlerle ve birilerinin rant sağlamaması amacıyla bu kararı alırken Adıyaman’da bu karara uyulmaması dikkat çekti.



Konuyu Milli Eğitim Bakanlığı ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine sorduk. Ulaştığımız yetkililer sorularımızı yanıtsız bıraktı.

ÖZÇAĞDAŞ’TAN HATIRLATMA

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili | CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş şunları söyledi:

"27 Kasım 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik yayınlanmış ve tüm okullarda serbest kıyafet uygulaması başlatılmıştır. Nabi Avcı’nın Bakan, Yusuf Tekin’in Müsteşar (2013) olduğu dönemde altyapısı oluşturulmadan, serbest kıyafet uygulamasının getirebileceği olumsuzluklar araştırılmadan okullarda serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir.

Serbest kıyafet uygulaması ile ilgili karar ise okullar bazında okul aile birliklerine bırakılmıştır. Eğitim alanında bu tür önemli kararlar alınırken ön çalışmalar yapılmalı ve eğitim bilimcilerden görüş alınmalıdır. Çocuklarımızın geleceğini etkileyen kararlar eğitim bilimciler tarafından alınmalıdır. Ancak Nabi Avcı’nın Bakan, Yusuf Tekin’in Müsteşar olduğu dönemde ben yaptım oldu yöntemi ile ilgili bu karar alınmış ve 12 yıl boyunca uygulanmıştır. Aynı Bakanlık 6 Aralık 2024 tarihinde yayınladığı yönetmelik değişikliği ile serbest kıyafet uygulamasını kaldırmış ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken okullarda uygulamaya koymuştur."

AÇIKLAMA YAPILMALIDIR

“Okullarda pedagojik açıdan verimliliğin artması, çocuklarımızın kıyafetleri ile eşitlenmesi elbette uygun olacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 12 yıldır neden serbest kıyafet uygulaması yaptığını ve şimdi neden bu karardan vazgeçtiğini kamuoyuna açıklamalıdır” diyen Özçağdaş şöyle devam etti: Ayrıca bu durum aileler üzerinde yeni bir masraf kalemi oluşturmuştur. Okula başlama maliyetleri her yıl artarken, eğitim masraflarının neredeyse tamamı velilerimizin üzerine yıkılmışken, böyle bir kararı apar topar alıp uygulamaya koymak yine velilerimizi ve öğrencilerimizi mağdur edecektir. Özellikle de Adıyaman gibi deprem bölgesi olan illerimizde zaten yıllardır giderilemeyen mağduriyetlerle karşı karşıya olan velilerimiz ve öğrencilerimiz için bu gibi uygulama değişikliklerinde ekstra hassas davranmak gerekir. Ancak iddialara göre tam tersi yapılmaktadır. "

SORULAR YANITLANMALI

Özçağdaş açıklamasında şunlara yer verdi:

“Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Türkiye genelinde öğrencilerin logosuz, amblemsiz ve düz kıyafetlerle okula gelebileceği açıkça düzenlenmiş, bu doğrultuda okullara defalarca resmi yazı gönderilmiştir. Ancak iddialara göre Adıyaman’da İl Millî Eğitim Müdürü önce okullarda logolu kıyafetlerin giyilemeyeceğini söylemiş, daha sonra ise tüm okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, Adıyaman’da logolu ve amblemli kıyafetlerin giyilebileceğini ifade etmiştir. Adıyaman’da bazı firmaların ve siyasilerin baskısı ve Bakan’ın onayı ile bu kararın alındığı iddia edilmektedir. Milli Eğitim Bakanı bu konuda derhal bir açıklama yapmalıdır.



• Adıyaman’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü nasıl diğer illerden farklı bir uygulama yapabilir?



• Logolu kıyafetlerin giyilebileceği konusunda Adıyaman istisna tutulmuş mudur?



• Bazı siyasetçiler ve özel kıyafet firmaları bu konuda Bakanlığa baskı yapmış mıdır?



• Firmaların okulları dolaşarak kendi logolu ve amblemli kıyafetlerini tanıtmaya ve yüksek fiyatlarla satışa sunmaya başladığı doğru mudur?



Özçağdaş açıklamasını şu ifadelerle noktaladı: Kıyafet uygulaması ile ilgili alınmış olan bu karar zaten deprem bölgesindeki ailelerimize yeni bir maliyet getirmiştir. Bir de üzerine böyle hukuksuz bir uygulama ve zorlama kabul edilemez. Eğer herhangi bir okulda veliler logolu forma almaya zorlanıyorsa, bununla ilgili baskı görüyorsa sorumlular derhal cezalandırılmalıdır. Bakanlığın işi yandaşlarına rant sağlamak, onlara ayrıcalıklar tanımak değil, tüm çocuklarımızın nitelikli, eşit ve parasız eğitime erişim hakkını garanti altına almaktır.