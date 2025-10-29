Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.10.2025 14:36:00
İHA
Adana'da korkunç kaza... TIR'a çarpan sürücü feci şekilde can verdi!

otoyolda TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; 34 BJE 514 plakalı araç, önündeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın arkasına adeta ok gibi saplanan otomobilde sürücü sıkıştı. TIR sürücüsü aracını durdurup hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarırken hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Adana #kaza #TIR

