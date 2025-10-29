Adana'da korkunç kaza... TIR'a çarpan sürücü feci şekilde can verdi!

Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; 34 BJE 514 plakalı araç, önündeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın arkasına adeta ok gibi saplanan otomobilde sürücü sıkıştı. TIR sürücüsü aracını durdurup hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarırken hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.