Adıyaman'da firmalar tütün alımını durdurdu... Üreticiden sert tepki!

Adıyamanlı tütün üreticileri, tütün alımlarının durdurulmasını Meydan Camisi önünde protesto etti. Eylemde üreticiler, "Mazot pahalı, ilaç pahalı, emek ucuz olamaz", "Yersiz bahanelerle alın terimizi yok sayamazsınız", "Köylü üretir, ülke büyür", "Emeğe sahip çık, tütüne sahip çık" sloganları attı.

Üreticilere destek veren DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Bayır da partisinin tütün üreticilerinin sorunlarını yerinde tespit ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"DEM Parti olarak üreticinin sesini Meclis’e taşıdık, Tarım ve Orman Bakanlığı’na önerge sunduk ama bir yanıt alamadık. Tüm yetkililere sesleniyoruz; bu ortak sorun için burada bulunmaları gerekiyor. Biz burada keyfi olarak değil, emeğimiz için toplandık.

"BİZ BURADA AÇ İKEN MUHTARLARIMIZ ORADA YEMEK YİYOR"

Muhtarlarımıza sorunlarımızı ilettik ama şu an yanımızda değiller. Biz burada açken muhtarlarımız orada yemek yiyor. Halkının yanında olmayan muhtarı istemiyoruz. Eğer bir muhtar halkının yanında durmuyorsa, bizim vergilerimizden aldığı maaşı hak etmiyor demektir. Benim de tütünüm depoda bekliyor. Firma, 'tütünü çok ıslatmışsın, pahalı' diyerek almıyor.

"BİZİ CEZALANDIRIYORLAR"

Çünkü üretici fiyat artışına itiraz ettiği için bizi cezalandırıyorlar. Adıyaman ve Hatay’da aynı tablo yaşanıyor. Tütün alımını durdurmak, çiftçiyi açlığa mahkûm etmektir. Adıyaman’da birçok oda var. Ziraat Odası Başkanımız koltuğunda oturuyor, biz burada meydandayız. ‘Mücadele ediyoruz’ diyorlar ama halkın içinde yoklar. Eğer yanımızdaysanız, gelin bu halkın arasında olduğunuzu ispatlayın."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Adıyaman Şube Başkanı Ali Sekman da, tütün üreticilerinin emeğinin değersizleştirildiğini vurguladı.

Üreticilerin yaşadığı sıkıntının yalnızca ekonomik değil, toplumsal bir mesele olduğunu belirten Sekman, şunları kaydetti:

"Yıllardır Adıyaman’ın her köyünde, her tarlasında tütün üreticisi sabahın ilk ışığında tarlasına gider, elini toprağa uzatır, umutla emeğini işler. Ama şimdi bir kararnameyle, bir masa başı kararıyla tütünümüzü, yani geçimimizi, kültürümüzü, geleceğimizi elimizden almak istiyorlar. Tütün firmaları alım durdurma kararı alarak binlerce üreticiyi mağdur etti. Bu karar köylünün yaşam hakkına, emeğine ve onuruna yapılan bir saldırıdır. Birlik olursak bizi kimse yenemez. Omuz omuza verirsek bu karanlığı yırtarız. Dayanışma büyürse umut da büyür. Bugün burada binlerce üretici tek bir ağızdan haykırıyor, yaşasın köylünün alın teri, yaşasın dayanışma."