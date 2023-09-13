Adıyaman’da 3 araçlık zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan kamyonette yangın çıktı.
Kahta-Diyarbakır yolunda Ramazan Öner yönetimindeki 02 AT 475 plakalı traktör, Ömer Can yönetimindeki 02 ZA 027 kamyonet ve Ahmet Aslan yönetimindeki 34 FS 615 plakalı otomobil çarpıştı.
KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Kaza sonrası kamyonette yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise yanan aracı söndürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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